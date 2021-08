Trendsurfer2021

Handelsidee

Diese Handelsstrategie versucht eine Trendphase mitzunehmen. Dabei wird am Tiefpunkt gekauft und am Hochpunkt verkauft.



Die Werte im Portfolio (ca. 10 Aktien) werden durch technische Analyse ausgewählt.



Dabei wird ausschließlich in Aktien aus den USA investiert.



Die Werte werden jeden Monat erneut geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht sofern die entsprechenden Kriterien nicht mehr erfüllt werden.