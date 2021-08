My personal Top 20

Handelsidee

In diesem Wikifolio wurden Titel gewählt, von denen ich in Zukunft eine positive Entwicklung erwarte und bei denen ich zudem auf günstige Kaufkuse gewartet habe, denn grade der Kaufkurs ist auch sehr wichtig für die zukünftige Entwicklung eines Wikifolios !

Ausserdem enthält dieses Wikifolio einige Aktien mit einer relativ hohen Dividendenrendite, was zusätzliches Wachstum für dieses Wikifolio erwarten lässt.

Dieses Wikifolio hat die Schwerpunkte Umwelt, Internet- und Finanzdienste und es enthält zudem einen Gesunheitsfond und ein Gesundheits ETF.

Beim Thema Gesundheit habe ich deshalb auf Einzeltitel verzichtet, weil grade dieser Bereich bei Einzeltiteln sehr spekulativ ist und so eine einzelne Aktie das ganze Wiifolio zu sehr runterziehen kann...

Allgemein sollen alle Titel längerfristig gehalten werden, wobei jedoch Gewinne natürlich auch früher oder später ganz oder teilweise realisiert also verkauft werden und wobei immer genau 20 Titel gehalten werden sollen, um sich auf die meiner Meinung nach 20 besten Titel noch besser konzentrieren zu können.

Das bedeutet also auch, dass ein neuer Titel ins Wikifolio aufgenommen wird, wenn vorher ein anderer Titel verkauft wurde.

Von diesen Verkäufen und auch von den Dividenden werden dann entweder die dividendenstarken Aktien dieses Wikfolios weiterhin verstärkt, neue, interessante Aktien dazugekauft oder es werden bereits vorhandene Aktien bei niedrigen Kursen nachgekauft, was im Endeffekt natürlich auch wieder zu steigenden Dividendenrenditen und zusätzlicher Kurssteigerung führen soll... mehr anzeigen