Worst Performing Stocks

Mein wikifolio bildet meine persönliche Strategie ab, die ich über Jahre hinweg erfolgreich zum Vermögensaufbau benutze. Mein Umkehrstrategie (auch antizyklische Strategie genannt) ist der gegensätzliche Ansatz zur mechanischen Trendfolgestrategie. Hier werden die 20 US-Aktien gekauft, die in den vergangenen 12 Monaten die schlechteste Performance aufwiesen. Hintergrund ist die Vermutung, dass die Aktienkurse aufgrund wirtschaftlicher Probleme des Unternehmens auf Talfahrt gingen und starke Firmen in der Lage sind, die Schwierigkeiten zu überwinden. Ich kaufe Aktien am ersten Handelstag des neuen Jahres und verkaufe alle Aktien am letzten Handelstag im Jahr. Ich behalte mir vor, in Ausnahmefällen die Aktien auch unterjährig bei bestimmten Marktereignissen zu verkaufen. Die Strategie ist leicht verständlich. Die Umsetzung erfordert nur einen minimalen Aufwand. Die Investition ist frei von Emotionen. Die Umschichtung der Aktien erfolgt in der Regel nur einmal im Jahr. Es kann großes Turnaround-Potential entstehen.