Beststrategy

Die Handelsidee ist so einfach, dass man es kaum glauben mag. Es wird jeweils zur Hälfte in Aktien und Gold investiert. Dabei werden die Aktienindices Nasdaq100 und MDax genutzt und zwei verschiedene Gold-ETC´s. Gold und Aktien korrelieren so gut wie nicht, sodass wir hierdurch eine gute Risikodiversifizierung erhalten. Beim Nasdaq handelt es sich um große Unternehmen aus den USA. Beim MDax um mittelständische Unternehmen aus Deutschland. Auch hier diversifizieren wir gut, um das Risiko weiter zu minimieren und den Ertrag im Vergleich zu erhöhen. Der Gold Anteil wird auf zwei verschiedene Gold ETC´s aufgeteilt, um das Emittentenrisiko zu diversifizieren. Mehr braucht es nicht, um gute Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Einmal pro Jahr wird ein Rebalancing durchgeführt. In den letzten 50 Jahren hat man mit dieser Strategie eine durchschnittliche Rendite von ca. 8,5 % erzielt. Und das, mit einem maximalen Drawdown von gerade mal ca. 25 %.