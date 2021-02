Handelsidee

Investiert wird in Unternehmen die das grüne Produkt herstellen sowie vertreiben. Ebenfalls wird in Händlern des Gleichen investiert. Die Idee selbst ist in soweit risikant da sie sehr von der politischen Lage bzw. den Gesetzmäßigkeiten im jeweiligen Land abhängt. Es wird darauf spekuliert das die Lage sich zu Gunsten der Cannabisprodukte entwickelt.