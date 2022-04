Das Wikifolio „Aditus-Traiding“ soll, wie der Name bereits andeutet, über strukturierte Finanzprodukte (z. B. Hebelprodukte, Anlagezertifikate) überproportional an der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung von Aktien, Indizes (z.B. Dax), Rohstoffen und Währungen partizipieren. Dies lässt sich, vor allem bei Indizes und Rohstoffen, auch über ETFs umsetzten, weshalb jene ebenfalls Teil des Anlageuniversums sind. Es soll sich sowohl in Richtung steigender als auch fallender Kurse positioniert werden (Long- und Short möglich). Einstige sollen aus technischer Analyse resultieren. Dabei sollen etwa der Bruch von Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandslinien, prozentuale Retracements, Lücken, Umkehrformationen (z. B. SKS, Doppel-Spitzen und -Böden), Fortsetzungsformationen (z.B. Flaggen, Dreiecke), Elliot-Wellen, Gleitende Durchschnitte, Oszillatoren (z.B. RSI) und Candlestick Formationen angewendet werden. Ein weiterer Faktor ist das Gewinn-/Verlustverhältnis. Es sollen Trades initiiert werden, welche eine Gewinn-/Verlustverhältnis von 3:1 anstreben. Des Weiteren soll das Geldmanagement einigen allgemeinen Regen folgen. So soll der Kapitaleinsatz in einem Markt nicht ca. 20% des Gesamtportfolios übersteigen. Darüberhinaus wird angestrebt die Summe, welche in einem Markt riskiert wird auf ca. 5% des Wikifolios zu beschränken. Um dies umzusetzen soll i. d. R. ein Stopp-Loss verwendet werden. Außerdem soll das gesamte Kapital in einem einzelnen Sektor auf ca. 25% des Wikifolios begrenzt sein, wodurch dem Konzentrationsrisiko entgegengewirkt werden kann.