Antikorrelation

Das wikifolio investiert in Assets die nicht miteinander korrelieren. Dies bedeutet das,wenn ein Asset sich in eine Richtung bewegt, bewegen sich nicht alle anderen in dieselbe Richtung. So ist das wikifolio ausgeglichen und schwankungsarm. Ziel ist es einen moderaten Wertzuwachs bei geringen Risiko zu erzielen. Das wikifolio investiert in Aktien,Anleihen,Gold,Rohstoffe,Volatilität in Form von ETFs.