Beim wikifolio "Chart ANALYZER" sollen in der Regel Long und Short Produkte auf den DAX im Fokus stehen. Mit Hilfe von Chart Analysen sollen Gewinne für das wikifolio erwirtschaftet werden. Das Anlageuniversum soll aus Hebelprodukte bestehen (vorrangig Knock-Out-Produkte). Die Haltedauer der Position soll kurzfristig ausgelegt sein. Je nach Marktsituation kann ein Teil oder auch das gesamte wikifolio Volumen in Cash gehalten werden. Für die Handelsentscheidung soll neben charttechnischen Analysen des DAX auch tagesaktuelle Nachrichten aus Finanzen, Wirtschaft und Politik berücksichtigt werden. Die Rahmenbedingungen aus Nachrichten und Chartanalyse soll eine Aufwärtsbewegung (bzw. Abwärtsbewegung) begünstigen und so zur Entscheidungsfindung beitragen