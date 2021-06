ARK-Company ETF-Zusammenfassung

Handelsidee

ARKCOMP investiert in alle ETFs der Firma ARK Investment Management LLC.

Diese bilden zukunftsweisende Unternehmen ab.



"Wir definieren "disruptive Innovation" als die Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die potenziell die Art und Weise verändert, wie die Welt funktioniert.



Zu den Unternehmen innerhalb des ARKCOMP gehören solche, die sich auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung in Bezug auf die Bereiche DNA-Technologien ("Genomische Revolution"), industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung ("Industrielle Innovation"), die verstärkte Nutzung gemeinsam genutzter Technologien, Infrastrukturen und Dienstleistungen ("Internet der nächsten Generation") sowie Technologien, die Finanzdienstleistungen effizienter machen ("Fintech-Innovation"), stützen oder davon profitieren." (ARK Investment Management LLC.)





