All Weather Alpha

VALUE INVESTING: Die Aktien müssen... * ...einen "Buffet-style" competitive advantage haben (erkennbar an konstanten Margen, Marktanteil, etc.) * ...sich in einer schnell wachsenden und aussichtsreichen Industrie befinden (z.B. Photovoltaik, EVs, etc.), wo die Industrie selbst bereits die Wirtschaft "outperformt" (z.B. mit 10% statt 3% GDP langfristig wächst) * ...unterbewertet oder zumindest "fair" bewertet sein, vor allem werden kurzfristige "headwinds" gesucht welche die Bewertung unverhältnismäßig gedrückt haben --> Dies lässt sich zusammenfassen als MOAT, INDUSTRY TAILWINDS, und VALUATION. --> Ziel ist es, exzellente Unternehmen in schnell wachsenden Industrien günstig zu kaufen. Marktrisiko (systematic risk): * das Risikoprofil des Portfolios wird der Marktlage angepasst * wenn eine erhöhte Rezessionsgefahr besteht, wird das Portfolio "defensiver" aufgestellt, daher Aktien werden ausgewählt, die von einer Rezession weniger stark betroffen sind, oder sogar profitieren * es wird darauf geachtet, nicht/wenig-korrelierenden Aktien im Portfolio zu halten, um das diversifizierbares Risiko (unsystematic risk) zu senken Einzelrisiko (idiosyncratic risk): * die Gewichtung erfolgt nach Chancen/Risiko Profilen * Aktien werden aus unterschiedlichen Industrien, Regionen und Sektoren ausgewählt * es werden laufend up- und downside von den Aktien im Portfolio analysiert und die Gewichtungen im Portfolio entsprechend angepasst --> Das Ziel des Portfolios ist es, den Markt (benchmark S&P 500) risk-adjusted zu outperformen (alpha). Mein Background: Über ein Jahrzehnt erfolgreiche Privatanlage. Hinzu kommt Berufserfahrung im Equity Research (Elite Boutique), Investment Banking (Bulge Bracket) und Asset Management, mit Bachelor und Master in Finance von sehr angesehenen Universitäten.