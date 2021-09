Banking Sector - Defensive

Handelsidee

Banken verwalten eine Menge Geld, dennoch sind viele Banken an der Börse meiner Meinung nach unterbewertet.

Das virtuelle Musterportfolio soll in vier Bereiche aufgeteilt sein.

Der größte Bereich soll aus meiner Meinung nach unterbewerteten Aktien der größten börsennotierten Banken weltweit bestehen.

Der zweite Bereich soll aus Gold-, Silber- und Bitcoin ETCs bestehen. Denn

viele Banken bieten ihren Kunden Schließfächer an und investieren oft selbst in Gold und Silber. Der Bitcoin als digitale Währung wird vielleicht in Zukunft auch noch bei Banken eine Rolle spielen.

Der dritte Bereich soll aus Anleihen bestehen, hierzu soll ein ETF dienen.

Sie sollen vor Allem zur Diversifizierung dienen.

Und den kleinsten Bereich soll ein ETF ausmachen, der vorwiegend in Immobilien investiert.

Viele Banken bieten nämlich Immobilien an bzw. mittels Kooperationen Finanzierungsgeschäfte.

Das Anlagenuniversum soll ausschließlich aus Aktien und ETFs / ETCs bestehen.

Der Aktienhandel wird nach persönlichen Kriterien betrieben.

Zu diesen Kriterien gehören Kennzahlen wie die Marktkapitalisierung, das KGV und die Dividendenrendite, sowie die langfristige Chartentwicklung, aktuelle Nachrichten und die generelle Marktsituation.

Der ETF/ETC Handel soll keinen bestimmten Kriterien unterliegen.

Zukäufe und Teilverkäufe können jederzeit getätigt werden.

Für die Entscheidungsfindung sollen Zeitschriften und das Internet als freizugängliche Quelle genutzt werden.