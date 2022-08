In diesem Wikifolio präsentiere ich ausgewählte Aktien, welche für mich, langfristig gesehen, zu den profitabelsten gehören, wobei durch ihre Bündelung eine geringe Marktschwankung erreicht werden soll. Ziel von "Big Size" ist es, jede einzelne Position so lange wie möglich zu halten, so lange sie langfristig gewinnerzielend ist.