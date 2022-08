In diesem Wikifolio präsentiere ich die für mich 19 besten Aktien aus 14.000 Auslandsaktien (welche an deutschen Börsen gehandelt werden), welche langfristig gesehen, bei "gleichmäßigem" Anstieg, zu den profitabelsten gehören, wobei durch ihre Bündelung eine noch geringe Marktschwankung erreicht werden soll. Ziel von "Big Tree" ist es, jede einzelne Position so lange wie möglich zu halten, so lange sie langfristig gewinnerzielend ist.