Biotech Werte unter 1 Milliarde

Biotechunternehmen bieten vom Markt unabhängige Wachstumspotentiale. Die Bevölkerung in den westlichen Ländern nimmt auf Grund der längeren Überlebenszeit der älteren Generationen immer mehr zu. Dies ist unweigerlich mit einer Zunahme von Erkrankungen verbunden, die insbesondere im höheren Alter auftreten. Bspw. Krebs (als Allgemeinbergriff) aber auch Erkrankungen wie Diabetes. Bis 2035 sollen sich die weltweiten Ausgaben in den Gesundheitssystemen der westlichen Industrienationen verdreifachen. Gleichzeitig bietet die med. und techn. Forschung bereits jetzt einen Ausblick selbst genetische Erkrankungen zukünftig zumindest behandeln zu können. Aber auch bei anderen bestehenden Erkrankungen, die derzeit nur schwer oder gar nicht zu behandeln, geschweige denn zu heilen sind, gibt es enorme Fortschritte. Ziel dieser Handelsidee soll es sein, Unternehmen zu identifizieren die in diesem Bereich forschen und neue Wirkstoffe auf den Markt bringen möchten. Ein sogenannter "Blockbuster" bietet die Möglichkeit von teilweise mehreren Hundertprozent Kursanstieg, da es bei einem neuen Wirkstoff einen mehrjährigen Patenschutz in den USA und Europa erhält (idR um die 10 Jahre Marktexklusivität). Auf der anderen Seite droht der Totalverlust, wenn der Wirkstoff in den klinischen Forschung nicht das hält was man sich vorher versprochen hat. Um das Risiko zu minimieren, werden nur solche Unternehmen in die Handelsidee aufgenommen, die sich bereits in der letzten Phase der klinischen Entwicklung befinden (Phase 3), eine stabile Finanzlage aufweisen (insb. die kostenintensive Phase 3 größtenteils vorfinanziert haben, geringe bis kein Fremdkapital), eine Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde aufweisen, der Wirkstoff bereits in den Vorstudien einen deutlichen Vorteil zeigten (Überlebenszeit, Nebenwirkungen, Anwendung).