Indextrading mit Hebel

Das Ziel ist mit Hebelzertifikaten (Long und Short) an den kurzfristigen Kursschwankungen zu partizipieren. Je nach Marktlage und Größe des Wikifolios könnten auch Einzelaktien und ETF's mal ein Thema werden, sollten aber erst dann, wenn das Volumen des Wikifolios einen Handel in Hebelzertifikaten einschränken sollte. Der Anlagehorizont ist nahezu ausschließlich sehr kurzfristig zu sehen, die Trades bewegen sich fast ausschließlichim Day-Trading-Bereich. Und nur in Ausnahmefällen werden Trades mehrere Tage gehalten. Zur Entscheidungsfindung werden neben den kurzfristigen Kursbewegungen auch technische Analyseinstrumente eingesetzt, Durchschnittslinien, Fibonnacci-Zahlenreihen, Sentimentanalysen usw.