Aktien Welt. Mittelfristige Trendfolge- und Momentum-Trades in Aktien sollen die Kernstrategien dieses Wikifolios bilden. Die Investition erfolgt hauptsächlich in Aktien und Aktienfonds. Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt, um auch andere Chancen nutzen zu können. Das Anlageverhalten richtet sich nach dem aktuellen Szenario an den Kapitalmärkten, das zwischen den folgenden extremen Szenarien liegt: Ein hoher Aktienanteil soll beispielsweise bei steigenden 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitten in Aktienindices und steigendem Ifo-Geschäftsklimaindex gehalten werden. Günstige Aktien zeichnen sich - meiner Meinung nach - beispielsweise durch niedriges KGV und einen Aufwärtstrend aus. Ein verringerter Aktienanteil wird bei fallenden 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitten in Aktienindices und bei fallendem Ifo-Geschäftsklimaindex angestrebt. Neben diesen mittelfristigen Gesichtspunkten kann es kürzerfristige Chancen bei Einzelaktien geben, zum Beispiel: * News-Trades: Eine meiner Meinung nach fundamental günstig bewertete Aktie mit vielversprechendem Chartbild veröffentlicht Zahlen, die besser als die vergangenen Zahlen sind und über den Erwartungen liegen. * Momentum-Trades: Eine meiner Meinung nach vielversprechende Aktie zeigt einen Ausbruch, durch den sie im Tages- oder Wochenvergleich mehr steigt als (fast) alle anderen Aktien. Es ist positiv, wenn der Anstieg von hohen Umsätzen begleitet wird. Die durchschnittliche Anlagedauer geht von einigen Tagen bis zu vielen Monaten. Intraday-Trades werden nicht angestrebt, können aber über Stoploss oder bei kurzfristigen News-Trades vorkommen.