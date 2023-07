In dem Wikifolio "Dividenden 101" soll in Unternehmen investiert werden, die sowohl ein gewisses Wachstumspotenzial haben, als auch eine nachhaltige Profitabilität aufweisen. Die Nachhaltigkeit der ausgeschütteten Dividenden stehen im Vordergrund. Das bedeutet, dass die Dividendenrendite zwar ein grosses Investitionskriterium in diesem Wikifolio darstellt, jedoch soll nicht in Firmen investiert werden, die eine hohe Dividendenrendite besitzen, aber deren Geschäftsmodell in der Zukunft sehr fraglich sein könnte. Eine gesunde Mischung aus small caps und blue chips aus allen Industriebranchen und Ländern können hier zusammen gelegt werden. Das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf ESG spielt nur eine untergeordnete Rolle. Tabakfirmen, Spielcasinos, Waffenfirmen, Cryptounternehmen sind ebenfalls erlaubt wenn es der Rendite zu gute kommt.