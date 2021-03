Handelsidee

Small Caps Schweiz ermöglicht es Anlegern Schweizer Qualitätsaktien in einem Euro-Wikifolio zu kaufen.



Dieses Wikifolio ist für langfristige Anleger geeignet, die in kleinkapitalisierte Schweizer Qualitätsaktien mit Wachstum investieren möchten. Die Schweiz ist eines der politisch und wirtschaftlich stabilsten Länder. Ausserdem beherbergt die Schweiz einige sehr spannende Wachstumswerte in Zukunftsbranchen.



Das Wikifolio setzt den Fokus auf das Geschäftsmodell und die langfristigen Chancen der jeweiligen Unternehmen.

Das Ziel ist es, eine Outperformance gegenüber dem SMI (Schweizer Leitindex) zu erzielen. Die Titel werden laufend überprüft.

Nur beste Schweizer Qualität! mehr anzeigen