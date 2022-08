Krypto Web 3 und Tec

Ziel: Ziel dieses wikifolios soll es sein, in die Technologie, Web3 sowie Kryptoindustrie zu investieren und am starken Wachstum dieser Industrien zu partizipieren. Handelsidee: Meine grundsätzliche Handelsidee sieht vor, durch verschiedene Finanzinstrumente in die Technologie und Web3 sowie Krypto-Branche zu investieren. Beachtet werden soll hier vor allem das Chance/Risiko-Verhältnis um eine möglichst hohe langfristige Rendite zu erzielen. Die grundsätzliche Ausrichtung des wikifolios soll möglichst offensiv sein. Anlageuniversum: Ich halte mir offen alle an der Börse gehandelten Finanzinstrumente zu verwenden, sofern diese mit den Risikokriterien und dem wikifolio Thema Krypto, Web3.0 und Technologie zu vereinbaren und sinnvoll sind. Der Cash Anteil im wikifolio kann jederzeit zwischen 0 und 100% sein. Investmententscheidungen: Grundlage für Investmententscheidungen sollen in der Regel übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Konjunktur, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Fiskalpolitik, Inflation, Bewertung etc.) zur Einschätzung der Marktattraktivität sowie Fundamentalanalysen (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.) für einzelne Aktien/Asset Klassen sein.