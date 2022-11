Bulle und Baer mit Hebel

Es wird versucht in Bullen- wie auch in Bärenmärkten eine positve Rendite zu erwirtschaften. Mit Hilfe von Charttechnik wird ein möglicher Trend nach oben, wie auch nach unten versucht zu identifizieren und mit Hebelpapieren davon zu profitieren. Ein festes Regelwerk wurde über Jahre erarbeitet und dieses dient als Leitfaden dieser Strategie. Als Basiswerte der Hebelzertifikate kann das komplette Anlageuniversum herangezogen werden, wobei Indizes wohl am häufigsten unterlegt werden. Anlagehorizont der einzelnen Positionen ist kurzfristig. Bei längeren Trendphasen können die Papiere auch mittelfrsitig gehalten werden.