Aktien-Eintopf USA

Handelsidee

Es werden Aktien aus dem Russell 1000 (USA) zur Betrachtung herangezogen und in den "Eintopf" aufgenommen, wenn sie in den letzten 10 Jahren durchschnittlich mind. 15% Gewinn im Jahr erzielt und gegenüber dem Benchmark ein geringes Verlustrisiko und eine reduzierte Schwankungsbreite in der Vergangenheit aufgewiesen haben. Es werden diejenigen Aktien zu meinen "Zutaten", welche stetige und möglichst gleichmäßige Kursgewinne des langfristigen Betrachtungszeitraums vorweisen können.

Die Kennzahlen werden zum Monatsende überprüft und auf Grund deren Ergebnisse ggfs. Transaktionen vollzogen. mehr anzeigen