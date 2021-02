ETFs Global

Handelsidee

Kapital fließt über den Globus hinweg in Aktien innerhalb verschiedener Länder, Regionen und Branchen und in Anleihen verschiedener Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten. Je nach Konjunkturlage und -entwicklung schwappen diese Geldströme von hier nach dort mit entsprechenden Auswirkungen auf die jeweiligen Produkte. Das wikifolio soll flexibel auf diese Gegebenheiten reagieren können, indem es mittels ETFs überwiegend in den jeweils interessantesten Teilmärkten investiert ist.

Dazu werden auf technischer Basis etwa 40 unterschiedliche ETFs ausgesucht, die aktuell von den globalen Geldströmen profitieren. Monatlich wird für jeden ETF überprüft, ob das Szenario noch gültig ist, oder ob ein anderer Teilmarkt für Investoren attraktiver geworden ist. Um Klumpenrisiken gering zu halten, sollen alle Positionen eine ähnliche Größenordnung im 1-stelligen Prozentbereich haben. Darüber hinaus wird jede einzelne Position individuell risikoüberwacht.

