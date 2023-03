E-Mobilitaet Lade-Infrastruktur

Handelsidee: Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert meines Erachtens eine Umstellung der Mobilität hin zur Elektromobilität. Elektroautos dürften in der Zukunft die Verbrenner immer weiter verdrängen. Doch Grundlage für den Wandel hin zur E-Mobilität ist der Ausbau der Lade-Infrastruktur. Hier bildet sich ein neuer Markt, der sich in den nächsten Jahren zu einem Megatrend entwickeln könnte. Dieses wikifolio soll von einem der meines Erachtens stärksten Trends der nächsten Jahrzehnte profitieren. Art der Wertpapiere: Das wikifolio soll ausschließlich Aktien von Unternehmen enthalten, die im Bereich Elektromobilität tätig sind, mit Fokus auf der Lade-Infrastruktur. Das Anlagenspektrum soll sich über verschiedene Unternehmen von Small-Caps bis hin zu großen Burggraben-Aktien aus verschiedenen Ländern erstrecken. Kriterien zur Aktien-Auswahl: Die Auswahl der Aktien soll in der Regel auf fundamentalen Recherchen beruhen. Darunter können neben der Analyse gängiger Kennzahlen (u.a. Umsatz, Eigenkapitalquote, Personal) auch die Betrachtung von strategischen Entwicklungen (u.a. Kooperationen, Shareholder) vorkommen. Die gewonnen Erkenntnisse sollen generell durch technische Analysen ergänzt werden. Die Auswahl soll anhand weltweiter Aktien, ohne spezielle Schwerpunkte erfolgen. Es ist geplant, Anpassungen im wikifolio langfristig aufgrund von fundamentalen Daten und kurzfristig aufgrund technischer Indikatoren aus der Chartanalyse durchzuführen. Das aktiv geführte wikifolio soll das Risikomanagement durch Variation im Cash-Bestand und Reduzierung von Anteilen einzelner Aktien, wenn die technischen Indikatoren dafürsprechen, durchführen. Es soll vorbehalten sein, dass einzelne Aktien hinzukommen oder komplett entfernt werden können, sollte die fundamentale Basis dem Ziel des wikifolios widersprechen. Haltedauer: Das wikifolio soll grundsätzlich einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.