Bitcoin - Die Gewinner

Handelsidee

Gehandelt werden Unternehmen, die direkt oder indirekt in Bitcoin investiert sind oder von dessen Handel und Mining profitieren:

Zahlungsdienstleister, Computer Hardware Hersteller (Halbleiter), Mining Firmen, Handelsplattformen, große Unternehmen die Bitcoin als Reserve halten und Firmen, die die Bitcoin Blockchain für ihre Produkte benutzten. Dabei wird auch der fundamentale wirtschaftliche Zustand der Unternehmen berücksichtigt.

Außerdem "direktes" Investment in Bitcoin via ETC/ETF, aber möglichst 50% Aktienquote. Dabei eine hohe Gewichtung von Unternehmen, bei denen der Bitcoin nicht alleiniges Geschäftsmodel ist, um die übliche Volatilität abzufedern, die beim Bitcoin Preis noch üblich ist. mehr anzeigen