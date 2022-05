All World CRV-ESG

Das grundlegende Ziel meiner Investment-Strategie ist der langfristige Vermögensaufbau und -erhalt auf Basis einer breiten Diversifizierung und einem optimalen Chance/Rendite & Risiko-Verhältnis. Als Basisinvestment setze ich hierbei konsequent auf eine ETF-Strategie mit thesaurierenden ETF bei jährlichem Rebalancing. Durch die zusätzliche gezielte Investition in weltweite Value-Titel wird angestrebt, einen kontinuierlichen Zufluss an Dividenden bei gleichzeitig stabilem Wachstum zu generieren. Das Ziel ist die Umsetzung einer langfristig angelegten Buy & Hold-Strategie. Die Überwachung erfolgt hier regelmäßig anhand festgelegter Kriterien mehrmals im Jahr. Ein geringerer Teil des Gesamtinvestments wird zusätzlich in spekulativere Aktienwerte (Small Caps) und Trendthemen investiert. Hier erfolgt die Überwachung täglich. ESG-Kriterien versuche ich grundsätzlich zu berücksichtigen.