Solar-Wasserstoff_061021

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vornehmlich und grundsätzlich in nachhaltige Werte, die aus den Bereichen Solarenergie und Wasserstofferzeugung tätig sind, investiert werden. Über die Zeit werden bestimmte Schwerpunkte gesetzt.

Die ausgewählten und daher auch bestimmte Werte sollen grundsätzlich und im Wesentlichen anhand technischer Analysen ausgewählt, bevorzugt und gehandelt werden. Hier werden insbesondere die zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Trendbestimmungsindikatoren ohne Softwareprogramme allerdings mit vergangeren Trendverläufen der letzten Monate in die Berücksichtigung einfließen. mehr anzeigen