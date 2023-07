Hardys SektorETFDepot

Ein nächster Versuch den Endgegner MSCI World in die Knie zu zwingen. Diesmal geht es darum, die Sektoren stärker zu gewichten, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Enthalten sind in dem Wikifolio folgende ETFs: MSCI World Information Technology (XDWT) MSCI World Communication Services (XWTS) MSCI World Health Care (XDWH) MSCI World Industrials (XDWI) MSCI World Consumer Staples (XDWS) MSCI World Consumer Discretionary (XDWC) MSCI World Materials (XDWM) MSCI World Financials (XDWF) MSCI World Utilities (XDWU) MSCI World Energy (XDW0)