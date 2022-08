Wachstumsaktien Valueabsicherung

In diesem Wikifolio von Heldderaktien soll der Fokus auf Wachstumsaktien nach der High-Growth Strategie gelegt werden. Das Risiko von wachsenden Unternehmen verringern wir, indem wir zusätzlich die Value-Kennzahlen von den Wachstumsunternehmen abfragen. Nur die Unternehmen kommen ins Wikifolio, die den gängigen Value Ansprüchen auch genügen und gleichzeitig ein großes Wachstumspotential haben. Das wikifolio soll nach Möglichkeit flexibel mit bis zu ca. 20 Aktienwerten gehalten werden. Durch ständige Beobachtung des Marktes versuche ich jederzeit in der Lage sein, auf etwaige Marktturbulenzen schnell und flexibel zu reagieren. In Krisenzeiten werden z.B. unter anderem auch Unternehmen mit einem geringen KGV gesucht. Mein Anlagehorizont ist langfristig angelegt, solange das Unternehmen weiterhin den Ansprüchen genügt, ansonsten fliegt es raus. Zur Diversifikation nehmen wir diverse Branchen ins Wikifolio.