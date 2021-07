High-Conviction Growth Investing

Handelsidee

Dieses wikifolio beabsichtigt in Unternehmen zu investieren, die schon in der Vergangenheit ein beachtliches Umsatzwachstum vorweisen konnten, oder bei denen ich zumindest erwarte, dass sie in der Zukunft höhere Umsätze erzielen werden.

Es soll nur in die Aktien investiert werden, von denen ich am stärksten überzeugt bin, dass sie steigen werden. Grundlegend wird angestrebt in ca. 5 Aktien zu investieren.



Die Werte sollen durch fundamentale Analyse ausgewählt werden. Hier wird insbesondere auf Gewinn- und Umsatzwachstum geachtet. Das Anlageuniversum soll nur Aktien umfassen und der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Sollte ich jedoch eine Trading-Möglichkeit anhand von technischen Indikatoren (u. a. MA, RSI, VWAP) erkennen, können auch kurzfristige Trades stattfinden. mehr anzeigen