Chancen der Digitalisierung

Handelsidee

* Ich verfolge in diesem Wikifolio eine langfristige Anlagestrategie wobei (Teil-)verkäufe nicht ausgeschlossen sind wenn die langfristigen Renditeaussichten (bzw. das Renditewachstum) für eine Einzelaktie von mir nicht mehr hoch eingeschätzt werden. Diese Teilverkäufe finanzieren die Zukäufe und werden innerhalb der nächsten Jahre für ein hochdiversifiziertes Portfolio sorgen.

* Dieses Wikifolio investiert nur in Unternehmen deren Geschäftsmodell ich verstehe (Ich bin Experte auf dem Gebiet Elektrotechnik/Softwareentwicklung, dieses Wikifolio investiert daher hauptsächlich in Unternehmen aus diesem Bereich)

* Bei Einzeltiteln wird auch die aktuelle Besetzung des Vorstands (v.a. CEO) in die Investmententscheidung mit einbezogen

* Dieses Wikifolio investiert nur in Unternehmen die ich auch in den 2030ern noch im Depot haben will

* Der Schlüssel zum Erfolg ist billig einzukaufen - Dieses Wikifolio investiert in Unternehmen von denen ich annehme dass sie innerhalb der nächsten Jahre zuverlässig hohe Renditen liefern werden.

* Diversifizierung spielt in diesem Wikifolio (derzeit noch) eine untergeordnete Rolle (Starke Branchen- sowie geographische Konzentration, in der Aufbauphase bis zu 30% in Einzeltiteln)

* Es ist mit Rücksetzern >60% zu rechnen

* Der MSCI ACWI wird als Buffer für nicht in Einzelwerte investiertes Kapital verwendet mehr anzeigen