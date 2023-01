Das Jahr 2022 hat am Ende einmal mehr gezeigt, dass sich die Finanzmärkte und die Realwirtschaft in den letzten Jahren immer mehr voneinander entfernt haben. Gewinne und Verlust von 10% binnen kürzester Zeit ließen jede wissenschaftliche fundierte Analyse von Experten, als auch die Charttechnik als überflüssig erscheinen. Um dieser Zeitenwende, auch an den Finanzmärkten, Herr zu werden, soll dieses Wikifolio versuchen über den Einsatz von Inlineoptiionsscheinen eine gute Rendite zu erzielen und sich dabei unabhängig von den täglichen Börsengeschehen machen. Der Handel soll dabei überwiegend langfristig ausgelegt sein und sich überwiegend auf den Deutschen Aktien Index beziehen. Sollten sich meiner Ansicht nach gute Gewinnmöglichkeiten ergeben, dann kann sich das wikifolio auch auf Rohstoffe, Währungen und andere Indizes erweitern. Als Analyse Werkzeug, soll hierbei vorwiegend die Technische Analyse dienen. Vorzugsweise die Darstellungsformen von Linien- und Balkencharts, als auch die Grundkonzepte des Charts, insbesondere die Retracements und Gaps. Weitere Techniken die zum Einsatz kommen sollen sind der gleitenden Durchschnitt, als auch die Elliot - Wellen - Theorie. Eine weitere Analysemethode, die für die Entscheidungsfindung benutzt werden soll, ist die Fundamentale Analyse.