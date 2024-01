Jack of all Trades

In diesem wikifolio soll in Aktien und Hebelprodukte investiert werden. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel aufgrund von fundamentalen Daten und vor allem der aktuellen Nachrichtenlage und dem Potenzial durchgeführt werden. Gewinne sollen grundsätzlich bis zur Änderung der Vorgaben laufen gelassen werden, Verluste sollen konsequent begrenzt werden. Von technischer Analyse halte ich wenig - sie soll daher nicht für die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden.