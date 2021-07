Handelsidee

Das Wikifolio "TopPerformers" soll weltweit in Aktien investieren. Das Ziel dieses Wikifolios ist es, den S&P 500 und den DAX zu übertreffen.



Der Investmentansatz soll stark von der GARP Strategie (Growth at a Resonable Price) geprägt sein. Diese Strategie kombiniert die Grundsätze von Growth Investing und Value Investing, um einzelne Aktien auszuwählen. Zur Entscheidungsfindung sollte die Fundamentalanalyse (sowohl quantitativ als auch qualitativ) des jeweiligen Unternehmens genutzt wird. Verschiedene Bewertungsmethoden (z.B. DCF Model und Relative-Valuation Methoden), solten genutzt werden, um Unternehmen mit sehr hohen Bewertungen auszuschließen.



Die Haltedauer der Aktien sollte flexibel sein, obwohl die meisten Positionen langfristig gehalten werden. mehr anzeigen