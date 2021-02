Handelsidee

Nach einem einfachen, regelbasierten Ansatz sollen für die Handelsidee dieses wikifolio-Musterdepots im Rahmen einer technischen Analyse ausgewählte Unternehmen mit einer ausreichend großen Marktkapitalisierung, die vornehmlich im NASDAQ-Index gelistet sind, nach festgelegten Kriterien herausgefiltert werden.



In dem Musterdepot "lex firmitas" sollen dazu 3-5 Werte mit hoher Trendstabilität identifiziert werden, die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen sollen. Es sollen Aktientitel gefunden werden, die ein besonders starkes Momentum aufweisen, aber gleichzeitig unter einer möglichst geringen Volatilität ansteigen. Ein Kursverlauf ist dann trendstabil, wenn er unter geringen Schwankungen verläuft. Ziel ist es, Unternehmen herauszufiltern, deren Trends stabil sind und voraussichtlich weiter anhalten werden.



Die Trendstabilität wird dabei berechnet aus der Steigung des gleitenden Durchschnitts über 260 Perioden (GD 260) geteilt durch die Volatilität der Tagesrenditen. Je höher der Wert, desto stabiler ist der Trend auf Tagesbasis.



Es ist beabsichtigt, dass mindestens monatlich mit Hilfe des Software-Tools "TraderFox" eine Umschichtung des Musterdepots erfolgt. So wird angestrebt, die jeweils besten der so herausgefilterten Aktien neu zu kaufen bzw. zu halten. In schlechten Börsenphasen, in denen der Index den gleitenden Durchschnitt GD 50, unterschreitet kann der Cash-Anteil steigen. mehr anzeigen