Michael Plotegher Premium Invest

In diesem wikifolio soll in einer ausgewählten Bandbreite an ETFs investiert werden, hierbei wird die Core-Satellite Strategie verfolgt. Der eiserne Kern dieses Zertifikats liegt dabei auf einen klassischen MSCI World und einen Emerging Markets ETF, zusammen mit diesen Wertpapieren wird noch zur Risikostreuung ein Rohstoff-ETF beigemischt, welcher die Wertentwicklung von Gold nachbildet und ein Bitcoin-ETN um von der extrem hohen Volatilität der wohl bekanntesten Kryptowährung Bitcoin langfristig zu profitieren. Diese 4 genannten Finanzprodukte stellen die unverhandelbare Grundlage dieses Zertifikats aus und können im Laufe der kommenden Jahre veräußert werden um die Gewichtung zu reduzieren, allerdings ist eine komplette Entfernung dieser Wertpapiere ausgeschlossen.



Rund um den eisernen Kern sind einige ausgewählte ETFs, welche die Themen Nachhaltigkeit und/oder Digitalisierung verfolgen. Anders als beim eisernen Kern können hier im Laufe des Produktlebens einige ETFs komplett veräußert oder andere hinzugefügt werden. Wegen der derzeit herrschenden Unsicherheit auf den Finanzmärkten, den überdurchschnittlichen Inflationsraten in den USA und in der EU und möglichen Auswirkungen einer Leitzinserhöhung der FED und der EZB wird auf Einzelaktien verzichtet. Dies kann sich im Laufe des Produktlebens ändern.



Das wikifolio wird unregelmäßig auf seine Zusammensetzung überprüft, wobei in Zeiten unnatürlicher Volatilität mittels Veräußerungen und Käufen eingegriffen werden kann. Der Anlagehorizont ist tendenziell langfristig angelegt da einige abgebildete Branchen (bsp. beim Wasserstoff-ETF) noch nicht ausgereift sind und sich erst entwickeln.





Warnhinweis: Grundsätzlich ist jede Investition risikobehaftet. Bei Investitionen mit Geld ist immer ein Verlust möglich und sogar ein Verlust des gesamten eingezahlten Kapitals. mehr anzeigen