SP 500 Sector Rotation Momentum

Die Handelsidee dieses Wikifolios basiert auf Meb Faber's Ansatz der auf Momentum-basierten Sektor-Rotation ("Relative Strength Strategies for Investing"). Die Grundidee basiert auf der Annahme, dass Aktien mit einem überdurchschnittlichen vergangenen Total Return diesen in naher Zukunft auch weiter beibehalten. In Fabers Whitepaper wurde auf US Aktien Sektoren zurückgegriffen. Allokiert wurde im monatlichen Rebalancing in die Sektoren, die den höchsten oder die höchsten Returns ausgewiesen hatten. In Anlehnung an diesen Handelsansatz, soll in diesem Wikifolio im quartalsweisen Rebalancing gleichgewichtet in die Aktien des Sektors investiert werden, der die größte Total Return Performance des vergangenen Quartals aufweist. Zusätzlich wird auf eine Investition in Aktien, deren Wertentwicklung (inkl. Dividenden) schlechter ist die des S&P 500, verzichtet. Ziel dieses Wikifolios ist die empirische Prüfung der Fragestellung ob mit diesem Momentum-Ansatz eine nachhaltige Outperformance gegenüber dem S&P 500 möglich ist. Die Constituents von S&P 500 Sektor ETFs sollen als Anlage-Universium dienen.