Handelsidee

Nanostox investiert hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von unter 50 Millionen, aus zahlreichen Branchen. Diese werden im Aktienmarkt als Nano Caps bezeichnet, deshalb auch der Nutzer- und Portfolioname Nanostox.



Ziel von Nanostox ist gewöhnlich 100 % - 200 % Gewinn pro Aktie.



Nanostox macht bei diesen hochriskanten Investments keine tiefgreifende Fundamental- oder Chartanalyse. Nanostox kauft vielmehr nach Intuition und langjähriger Markterfahrung.



Nano Caps sind hochvolatil, Schwankungen von bis zu 50% am Tag und mehr sind möglich. Nanostox nutzt deshalb keinen Stop-Loss, sondern die Strategie: "Zero or Jackpot".



Das Nanostox-Wikifolio ist hochriskant, Investierte erklären sich damit einverstanden, dass sie ihr gesamtes Kapital verlieren können.



Das Nanostox-Wikifolio enthält etwa nur 25% aller Aktien, die Nanostox tatsächlich bei den Brokern kauft, da auf Wikifolio nur sehr wenige Nano Caps handelbar sind. Aus diesem Grund kann die Performance im Nanostox-Wikifolio deutlich schlechter sein, als wenn alle Nano Caps im Nanostox-Wikifolio enthalten wären.



