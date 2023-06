Index Makro Trading

Just another day in paradise. Ich werde die übergeordnete Marktrichtung des US-amerikanischen Aktienmarktes handeln und dabei gezielt Hebelprodukte einsetzen. Ich berufe mich bei meinen Entscheidungen auf Marktanalysen und Marktzyklen. Ich werde jede einzelne Entscheidung kommentieren um großmöglichste Transparenz zu schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Indizes, die gehandelt werden: US100, US500, VIX