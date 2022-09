11 Aktien - 1 wikifolio. Und wie beim Fußball gibt es natürlich defensive und offensive Werte, die das Depot voranbringen sollen. Die "Mannschaftsaufstellung" umfasst also immer dieselbe Zahl von Aktien. Investiert wird vorrangig in US-Werte sowie deutsche Aktien. Gehalten werden die Wertpapiere mit einer mittelfristigen Zeitausrichtung, d.h. mehrere Wochen bzw. mehrere Monate. Die Auswahl erfolgt vorrangig nach Trendstärke sowie Charttechnik und versucht grundsätzlich mehrere Sektoren abzudecken. Bei einer unterdurchschnittlichen Performance, spätestens aber ab einem Minus von 10%, wird die Aktie ausgewechselt und durch einen hoffnungsvollen Nachfolger ersetzt. Die Gewichtung von defensiver und offensiver Depot-Ausrichtung wird regelmäßig in Form eines Fußball-Taktikboards auf Instagram aktualisiert. TOPP11INVEST Top 11 - hoffentlich bald investierbar!