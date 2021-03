OZ Trading

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Résumé vom 08.03.2021 Heute Morgen ergaben sich mehrere gute Chancen zu handeln (traden). Als Erstes gegen 11Uhr, tauchte der Dax auf, mit Long Signalen, die mir zusagten. Also wurde mit knapp 10 % vom wikifolio der Trade ausgeführt. Resultat war ein Take-Profit, der ausgeführt wurde mit kräftigen 42,6 % Gewinn. Zwischen 13 und 15 Uhr wurden SAP500 & Nasdaq gehandelt. Beide liefen ebenfalls ins Plus, jedoch beim Nasdaq gingen die Gewinne zurück, beim SAP500 nicht. Am Ende SAP500 mit +17,71 % Gewinn trade beim Nasdaq ein Stopp-Loss eintritt von -19,59% Ein Gesamtergebnis von +40,72 % Ich denke, das ist ein sehr zufriedenstellendes Gesamtergebnis.