ETF Total Return

Handelsidee

Deutsch:

Es werden in max. 10 ETF investiert und in regelmässigen Abständen in vordefinierten Teilen umgeschichtet.



Beim Rebalancing werden die Gewichtungen der Anlageklassen nach klaren Regeln auf die Zielstrategie zurückgeführt, wenn sie zu stark davon abweichen. Das hat mehrere Vorteile gegenüber einer Kaufen-und-Halten-Strategie.



Mit dem regelmässigen Rebalancing erreichen wir eine optimierte Risikokontrolle, antizyklisches Handeln, Anlagedisziplin und ein verbessertes Risikoprofil



English:

Investments are made in a maximum of 10 ETFs and rebalanced in in predefined parts at regular intervals.



In rebalancing, the weightings of the asset classes are returned to the target strategy according to clear rules if they deviate too much from it. This has several advantages over a buy-and-hold strategy.



With regular rebalancing, we achieve optimized risk control, countercyclical action, investment discipline, and an improved risk profile

