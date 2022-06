Recycling - Reuse and Reduce

In einer Welt mit immer ohnehin begrenzten Rohstoffen, und immer knapper werdenden Ressourcen, wird ein Thema immer wichtiger, um den Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Welt zu gehen: Recycling. Materialien müssen sinnvoll wiederverwendet werden, und sollten nicht sinnlos verbrannt werden, was zudem CO2-Emmissionen verursacht, und somit underm Planeten in dopperter Hinsicht schadet: weniger Ressourcen, und mehr CO2 in unserer Atmosphäre. Das wikifolio setzt sich aus verschiedenen Unternehmen zusammen, die alle das Thema Recycling zu ihrer Aufgabe gemacht habe. Dabei wedren verschiedene Materialen berücksichtigt: Plastik, Metalle, Lebensmittel; alles Produkte unseres täglichen Lebens, die auch in der Zukunft benötigt werden. Die Auswahl der Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Zukunftsträchtigkeit und Nachhaltigkeit der jeweiligen Geschäftsmodells der Unternehmen.