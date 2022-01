SAAL OPPORTUNITIES

Handelsidee

Dieses spezialisierte Depot kann bis zu 100 Prozent in ertragstarke Aktien und Aktienfonds mit langfristigem Gewinnpotenzial und guter Leistungsbilanz investieren. Die Anlagestrategie zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus. Temporär können Derivate strategisch eingesetzt werden.



Ziel dieses Portfolio ist es die optimale Ausrichtung für einen chancenorientierten Anleger, der über einen längeren Anlagezeitraum verfügt und alle Kapitalmärkte und Anlageklassen einbinden möchte. Die Wertschwankungen können höher ausfallen als bei überwiegenden Investitionen in risikominimiertere Anlageklassen – für sehr gute Renditeaussichten. Die regelmäßige Einbindung der globalen Top Blue Chips und prämierter Spitzenfonds ist überzeugender Beleg für sehr gute Ergebnisse bei vergleichsweise kalkulierbarem Risiko. Das vielseitige Anlagespektrum sorgt für die wichtige Diversifizierung.



Für wem ist dieses Portfolio geeignet?



Das chancenorientierte Portfolio ist für Investoren mit längerem Anlagezeitraum, denen die Möglichkeit von erhöhten Wertschwankungen bewusst sind. mehr anzeigen