Shroomstocks

Handelsidee

Nach Jahrzehnten der Ignoranz entdeckt die Wissenschaft die Macht der Psychedelika gegen psychische Erkrankungen wieder. Insbesondere in Kanada, wo Präzedenzfälle im Bereich Compassionate Use vorliegen und regulatorische Voraussetzungen für die Erforschung dieser Substanzen günstig sind, haben sich in den letzten Jahren Unternehmen formiert, die die genaue Wirkung von Psychedelika - allen voran den Wirkstoff aus "Magic Mushrooms", Psilocybin, aber auch andere psychoaktive Stoffe wie MDMA oder LSD - untersuchen und Patente sowie Zulassungen anstreben.



Der Markt für psychische Erkrankungen und Mental Health Probleme ist riesig. Die hier gehandelten Firmen suchen nach neuartigen Lösungen für Krankheiten wie PTSD, verschiedene Ausprägungen von Depressionen, Angstzuständen und Suchterkrankungen. Mit aktuellen Therapiemöglichkeiten ein Milliardengeschäft, könnten diese Unternehmen einen Paradigmenwechsel einleiten und sind daher auch als Investments interessant.



Dieses Wikifolio enthält ausschließlich die Unternehmen, die Forschung betreiben und Patente und/oder Zulassungen in diesem Bereich anstreben. Das Wikifolio wird aktualisiert, falls sich größere Bewegungen in diesem Umfeld ergeben, z.B. neue aussichtsreiche Firmen hinzustoßen oder Studienergebnisse die Position des einen oder anderen Unternehmens deutlich stärken. mehr anzeigen