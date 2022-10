Smart gehebelt

Das wikifolio soll überwiegend sehr kurzfristig in gehebelte Wertpapiere investieren. Dabei ist beim Kauf ein maximaler Einsatz von 50% in einen Einzelwert vorgesehen. Die Anlagedauer soll vom Daytrading bis zu mehreren Tage reichen. Grundansatz soll es sein Positionen mit einem positiven Ergebnis wieder zu veräußern. Die Anlageentscheidung soll vor allem durch Trendanalyse erfolgen. Dabei sollen auch grundsätzliche Value-Ansätze zur Unterstützung herangezogen werden können. Zur Risikominimierung soll überwiegend in Papiere von Indizes und Rohstoffen investiert werden.