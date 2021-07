SOLARER-WASSERSTOFF

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Titel, die weltweit im ökologischen Bezug Energie aus Sonnenenrgie und Wasserstoff produzieren, sowie direkten und indirekten Bezug zu Speicherung und Verteilung haben, investiert werden. Verschiedene Gewichtungen im Portfolio über die Zeit sollen umgesetzt werden.

Die Werte in diesem Porttfolio werden hauptsächlich nach vorangegangenen technischen und psychologisch basierenden Analysen ausgewählt und nach ihrer zukünftigen Chance gehandelt. Hier sollen vornehmlich die vorhandenen und bekannten Indikatoren der letzten Monate, sowie wochen- und tagesrelevante Bewegungen berücksichtigt werden. mehr anzeigen