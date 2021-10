High-Flyer Worldwide

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Liebe Investorinnen, liebe Investoren, welch eine spannende Handelswoche, die hinter uns liegt. Die allgemein schwache Marktentwicklung setzte sich fort und erreichte gestern bei einigen Titeln einen traurigen Höhepunkt. Zeitweise verloren BioNTech, CureVac und Co zweistellig an Wert. Der Abwärtssog dürfte sich erstmal nicht abschächen, weshalb uns schwierige Zeiten bevorstehen. Gleichzeitig sollten wir uns den Optimismus beibehalten. Er nämlich ermutigt uns, das Gute in den niedrigeren Preisen zu sehen. Schnappen wir uns also hervorragende Investments zu anständigen Kursen, sofern solche aufzuspüren sind. Herzlichts, Ihr TKSInvestments