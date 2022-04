Handelssysteme nach Andre Stagge

Turnaround Tuesday: ENTRY (KO 5 long Zertifikat auf den Dax) : Erfolgt in der Regel nahe am Montagsclose wenn der Dax unter dem SMA 34 notiert. ______________________________________________ EXIT: Erfolgt in der Regel nahe am Dienstagsclose. Friday Gold Rush: ENTRY (KO 3 long Zertifikat auf den Goldpreis) : Erfolgt in der Regel nahe am Donnerstagsclose ______________________________________________ EXIT: Erfolgt in der Regel nahe am Freitagsclose.