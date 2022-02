Handelsidee

In diesem wikifolio sollen aus meiner Sicht wachstumsstarke Unternehmen des us-amerikanischen Marktes mithilfe eines modifizierten Momentumansatzes nach Levy gehandelt werden. Dabei soll unter anderem der Parameter Trendstabilität zur Modifikation des RSL Ansatzes Verwendung finden, um Aktien mit stabilem Kurswachstum zu selektieren. Unter Zuhilfenahme des Traderfox Systemfolio Tools soll ein regelbasierter Ansatz implementiert werden. Zum Versuch der Risikominimierung sollen die einzelnen Positionen in der Regel nicht größer als etwa 20% des gesamten virtuellen Kapitals sein.



Es soll dabei in der Regel folgender Ansatz verfolgt werden:



1) Ein- und Ausstiegssignale sollen mit Hilfe von Charttechnik, technischen Indikatoren und Trendfolgemodellen ermittelt werden.

2) Das wikifolio soll je nach Marktlage bis maximal ca. 10 Positionen enthalten.

3) In volatilen Marktphasen soll die Cash-Quote erhöht und versucht werden das wikifolio mittels Short-, Rohstoff- bzw. Anleihen-ETFs gegen Kursverluste abzusichern.

4) Zu Diversifikationszwecken kann das wikifolio auch in Fonds investieren.



Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein. mehr anzeigen