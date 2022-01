Vegan Sustainability Climate 42

Handelsidee

Veganismus . Nachhaltigkeit. Klima.



Es wird grundlegend angestrebt in Firmen mit Veganen Produkte / Animal welfare Bezug und/oder Sustainability / Umweltschutz Fokus zu investieren, die so direkt oder indirekten Beitrag sowie Leistung beitragen die Klima-Aenderung in den Griff zu bekommen.; ETF insofern sie in das Schema passen sind eine Option. Geplanter-weise mittelfristig bis zu langfristiger Horizont und global ausgerichtet. Gewichtung ursprünglich über Markt-Neuigkeiten ('market news') sowie Potential, subjektive sowie objektive News und Analysemeinungen, quartalsweises Komplett-Review geplant.



'Rebalancing' (Neu- bzw. Umgewichting) mit Fokus auf Investieren in Outperformer bzw. 'high potentials' (Werte mit hohen subjektiven sowie objektiven Potential) ist geplant, jedoch in Anbetracht trotzdem ein ausbalanciertes Portfolio zu erreichen ('Ziel'). 3-6 Monate Review aller Werte ist angestrebt, hinzufügen von neuen Werte wenn es ins Schema passt jeder Zeit. Regelmäßiges Review natürlich zusätzlich. Cash Position wird meist gering sein da bei bei mittel- und langfristiger Anlage ein Market-Timing nicht vorhergesehen ist, jedoch möglicherweise ein Aufstocken bei signifikaten Kurs-Dips bzw Crash. mehr anzeigen